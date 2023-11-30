Учитель засудил Казанский техникум народных промыслов за обвинение в краже ноутбука и невыплату части зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Учителя обвинили еще и в краже ноутбука

Как выяснило «Реальное время», преподаватель информатики засудил Казанский техникум народных художественных промыслов за невыплату зарплаты и обвинение в краже. Спор между сторонами рассмотрел Приволжский райсуд Казани. Как говорится в материалах дела, мужчина работал в колледже на должности учителя информатики. В своем иске он указал, что на работе ему заплатили не в полном объеме за отведенные занятия.

Во втором учебном семестре преподаватель должен был отвести 78 часов в каждой из трех групп, 70 часов было отведено на аудиторные занятия, еще 2 часа в программе было заложено на консультации и 6 часов на проведение экзамена. По словам учителя, фактически были оплачены лишь аудиторные занятия во всех группах и экзамен в одной из групп. В двух оставшихся группах за экзамен заплатили только по 4 часа, а выплат за консультации и вовсе не произвели. Преподаватель уверен, что ему не заплатили за 10 часов работы: по 2 часа консультаций в 3 группах и по 2 часа экзамена в 2 группах. Размер невыплаченной зарплаты составил 2,4 тысячи рублей. Кроме этого, ему не заплатили компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 34 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В суде мужчина пожаловался на то, что администрация колледжа мешала ему работать: отстраняла под надуманными предлогами, наложила дисциплинарное взыскание, ограничивала доступ в кабинет, систематически оказывала морально-психологическое давление, студентов и кураторов настраивали против него, ограничивали возможность работы в кабинете в удобное время, не допускала в кабинет в дни отсутствия занятий по расписанию. Преподаватель расценил это как причинение морального вреда, который он оценил в 100 тысяч рублей.

Помимо всего вышеперечисленного, в 2022 году руководство техникума написало заявление на преподавателя в полицию. Оно просила привлечь мужчину к уголовной ответственности за кражу ноутбука. Компьютер был выдан преподавателю на время работы, он хотел его вернуть сразу после увольнения, но не смог, так как находился в сложном морально-психологическом состоянии и не хотел общаться ни с кем из сотрудников колледжа. По заверениям учителя, он хотел прийти в себя и после этого отдать ноутбук. Впрочем, в полиции все равно отказались возбуждать уголовное дело. Преподаватель же посчитал эти действия порочащими его честь и достоинство и попросил суд назначить ему компенсацию морального вреда в 700 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время заседания суда преподаватель изменил свои исковые требования, он попросил взыскать с Казанского техникума народных художественных промыслов 3,1 тысячи рублей невыплаченной зарплаты, 3 тысячи рублей компенсации за неиспользованный отпуск, компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей за неправомерные действия администрации техникума и 700 тысяч рублей за заведомо ложное обвинение в совершении преступления. Представители техникума исковые требования не признали, заявив о пропуске срока для обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Требования преподавателя удовлетворили частично

По итогам разбирательств, суд решил удовлетворить иск преподавателя лишь частично. От техникума он должен получить 3,1 тысячи рублей за невыплаченную сумму зарплаты, 3 тысячи рублей компенсации за неиспользованный отпуск, компенсацию за задержку выплат при увольнении в размере 1,7 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей. Исковое заявление о компенсации морального вреда за ложные обвинения в краже ноутбука суд оставил без удовлетворения.

realnoevremya.ru (архив)

Как преподаватель Казанского театрального училища отсудила у них почти 800 тысяч рублей

В августе этого года наше издание рассказывало историю хореографа Анжелики Алексеевой, которая работала в Казанском театральном училище. Девушка смогла отсудить у учебного заведения почти 800 тысяч рублей за незаконное увольнение. Училище обвиняло преподавательницу в том, что она распивала алкоголь со студентами и заставляла их делать ремонт в своей квартире. Однако девушка смогла отбить все претензии к ней и доказать свою невиновность.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На заседании педагог указывала на то, что из-за увольнения она понесла материальный ущерб. Девушка взяла социальную ипотеку по одноименной программе. Она купила квартиру площадью 33 квадратных метра, в 2020 году платила за нее 32 тысячи рублей, а в 2021 году платеж вырос до 38,5 тысячи рублей каждый месяц. Алексеева настаивала на том, что после увольнения она не смогла пройти перерегистрацию по программе, так как из-за потери работы не имела возможности подать необходимый пакет документов. По версии преподавательницы, ее материальный ущерб из-за сложившейся ситуации составил 214 тысяч рублей.



P.S. После публикации материала в редакцию «Реального времени» обратились представители КТНХП с предложением опубликовать их позицию в споре с преподавателем. Делаем это с некоторыми сокращениями. «Доводы Антонова относительно давления на него администрации и др., не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела, и судом ему было отказано в компенсации морального вреда. В настоящее время решение Приволжского районного суда г. Казани от 07 ноября 2023 года не вступило в законную силу, будет обжаловано. Поэтому любые ссылки на него в настоящее время являются некорректными. В отделе полиции " Промышленный» имеется уголовное дело, возбужденное по факту кражи ноутбука. Антонов игнорировал обращения о возврате ноутбука. Решением Зеленодольского городского суда Республики Татарстан с Антонова взыскан вред, причиненный имуществу техникума, которое также не вступило в законную силу».

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Александр Зарипов