В России предложили ввести День онлайн-предпринимателя

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лидеры eCommerce-бизнеса выступили с инициативой учредить в России День онлайн-предпринимателя. Его предложили отмечать в первый четверг после «черной пятницы», следует из открытого письма инициаторов отраслевого праздника.



Петицию за учреждение праздника подписали 13 компаний, в числе которых Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», Lamoda, «Авито», СДЭК, «Мегамаркет», «Тинькофф».

В письме указано, что на онлайн-платформах зарабатывают больше 5 млн россиян. По данным Росстата, за год эта цифра выросла в 1,5 раза.

Авторы инициативы указали, что в большинстве других значимых секторах экономики есть собственные праздники, есть праздники, отчасти связанные с онлайн-бизнесом. Однако дня, который бы объединил людей, связавших свою жизнь с онлайн-предпринимательством, пока нет.

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Маргарита Головатенко