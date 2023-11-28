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Международная федерация баскетбола продлила отстранение сборной России

20:35, 28.11.2023
Международная федерация баскетбола продлила отстранение сборной России
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение российских и белорусских команд. Информация размещена на сайте организации.

Комитет решил сохранить в силе решение об отстранении двух сборных до следующего заседания центрального совета FIBA.

В следующий раз участники совета проведут встречу в апреле 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В июле Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов еще на один сезон. От участия в еврокубке их отстранили еще в марте прошлого года.

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Айрат Назипов
СпортБаскетбол
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