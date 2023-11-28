В Советском районе Казани появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В Советском районе Казани появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Проект презентовали в рамках VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП). Его стоимость оценивается в 400 миллионов рублей. Частному инвестору предлагается софинансировать 70 процентов стоимости будущего ФОК.

По словам заместителя министра спорта Татарстана Алмаза Хусаинова, в Советском районе столицы Татарстана проживает 348 тысяч человек, или 27% от всего населения Казани. По нормативам Минспорта России, при такой плотности должно быть не менее 15 бассейнов. В то же время на данный момент в районе функционируют в три раза меньше.

По расчетам республиканского Минспорта, площадь ФОК составит 1 718 метров. Проектом предусмотрено две чаши: для взрослых — 650 кв. м и детская — 120 кв. м. Как отметил Хусаинов, подходящий участок площадью 5 тысяч кв. м уже найден. Он расположен в непосредственной близости от общеобразовательных школьных и дошкольных учреждений района. Это поможет вовлечь в спорт детей и их родителей.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

На проектирование объекта и прохождение необходимых экспертиз заложили всего 4 месяца. По мнению замминистра спорта республики, объекты типовые.

— Только фасадные решения могут затянуть вопрос, — добавил чиновник.

По словам Хусаинова, потенциальный соинвестор уже найден. В настоящее время идут переговоры. Срок реализации проекта — 24 месяца, а эксплуатации — 18 лет.

Кроме того, уже в ходе презентации проектом ФОКа заинтересовался гендиректор ООО «Сбер Инфра» (департамент структурных решений ПАО «Сбербанк»). Отметим, что новый бассейн в Советском районе стал единственным из пяти представленных проектов, который вызвал интерес у инвесторов, присутствовавших в зале. Проекты завода по глубокой переработке зерна, амбулаторно-поликлинического комплекса, межвузовского кампуса мирового уровня в Казани, реконструкции инфраструктуры ЖКХ в Лаишевском районе Татарстана эксперты посчитали недоработанными.

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Галия Шакирова