Прибыль «Казаньоргсинтеза» в январе — сентябре составила 16,8 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» (MOEX: KZOS) в январе — сентябре 2023 года составила 16,8 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании.
Выручка составила 76,5 млрд рублей, валовая прибыль — 28,4 млрд рублей. Показатель прибыли составил 22,1 млрд рублей, прибыли до налогообложения — 22,3 млрд рублей.
В прошлом году в январе — сентябре чистая прибыль составляла 21,1 млрд рублей.
Активы компании с начала года увеличились до 122,7 млрд рублей (на 30 сентября 2023 года). Дебиторская задолженность сократилась на 10,8% — до 11,3 млрд рублей. Кредиторская задолженность выросла на 9,6% — до 10,1 млрд рублей. Дебиторская задолженность сократилась на 10,8% — до 11,3 млрд рублей. Кредиторская задолженность выросла на 9,6% — до 10,1 млрд рублей.
Стоимость чистых активов ПАО «Казаньоргсинтез» по состоянию на 30 сентября составила 105,9 млрд рублей.
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