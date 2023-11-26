Рашид Рахимов: «Оставалось чуть-чуть, чтобы я сошел с ума»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги победного матча с «Факелом» в 16-м туре РПЛ. Сильные эмоции у наставника вызвал момент с футболистом Джоэлем Фамейе, который упустил голевой момент в концовке встречи.

— Оставалось чуть-чуть, чтобы я сошел с ума. Я не понял почему. Мы подсказывали, что ворота пустые, можно было пробить. Может, он не видел. Помимо этого, был момент, когда Ломовицкий отдал хорошую передачу, он мог сделать шаг к мячу, а не пятиться назад. Он переживает из-за неиспользованных моментов, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Еще Рахимов прокомментировал удачную серию команды. По его словам, победы приходят от сплоченности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Мне кажется, эта сплоченность есть и при поражениях. Это я видел в команде. И победы приходят как раз от сплоченности. Игроки просят друг от друга отрабатывать. Это видно и в раздевалке, они заряжены, — резюмировал Рахимов.

На ближайшие сборы команда поедет в Новогорск. Тренер объяснил это тем, что с полями в Казани будут проблемы.

Победу «Рубину» в матче с «Факелом» принес гол Руслана Безрукова. Благодаря победе «красно-зеленые» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. Это место казанцы делят с «Локомотивом». За 16 встреч обе команды набрали по 25 очков.

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Айрат Назипов