В Казани частично приостановили движение трамваев

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов №5 и 7 в одном направлении. Движение на участке от улицы Арбузова до Глазунова организовано через улицу Халитова.

Как объяснили в «Метроэлектротрансе», такое решение приняли из-за течи воды с моста. Сроки снятия ограничений пока неизвестны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновлено в 19.28:

Движение трамваев восстановлено.

Месяц назад из-за повреждения опоры контактной сети в Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7. Авария произошла между жилым массивом Борисково и улицей Мидхата Булатова. Грузовая машина заехала на трамвайные пути, сбив опору.



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Айрат Назипов