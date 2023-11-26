За сутки в Казани задержали семь пьяных водителей
В Казани в субботу, 25 ноября, задержали семь пьяных водителей. Еще у одного автомобилиста не было водительского удостоверения, сообщили в Госавтоинспекции города.
Четверых казанцев заподозрили в совершении преступлений. Их доставили в отделы полиции.
За прошедшие сутки в столице республики произошло 144 ДТП. В одном случае пострадал пешеход.
Сутками ранее в городе произошло 262 ДТП. В одном из столкновений пострадал человек. Всего удалось задержать восемь пьяных водителей.
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