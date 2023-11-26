В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах, с инициативой выступил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).



По его мнению, мера поможет повысить рождаемость. Нилов указывает, что инструменты стимулирования рождаемости сейчас связаны в основном с финансовой помощью, но мало учитываются объективные жизненные обстоятельства.

— Одним из таких обстоятельств может стать учеба в вузе, большинство откладывает появление детей до момента получения диплома, — приводит слова депутата «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко