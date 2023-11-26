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Директор L'Oreal сообщил о продолжении работы компании в России

03:34, 26.11.2023
Директор L'Oreal сообщил о продолжении работы компании в России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Французский косметический гигант L'Oreal продолжает свою работу в России, заявил генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Компания сохранила часть бизнеса: речи идет о производстве косметических и гигиенических товаров на заводе в Калуге.

— Это позволяет нам поддерживать работу фабрики, выплачивать заработную плату и обеспечивать безопасность сотрудников в России, — сказал он, отметив, что такое решение позволяет избежать последствий для активов компании и ее персонала.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан
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