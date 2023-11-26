Эксперт: на морозе аккумулятор смартфона теряет эксплуатационные свойства

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все классические аккумуляторы со временем перестают нормально работать и быстро разряжаются. Продлить жизнь аккумулятора можно разными способами. Например, не следует использовать смартфон во время зарядки, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков



— На морозе, при минусовой температуре и даже температуре чуть выше 0°С любой аккумулятор не только очень быстро садится, но и теряет свои эксплуатационные свойства. Ресурс аккумулятора истрачивается за более короткое время. Поэтому если так делать постоянно, то да, аккумулятор проживет гораздо меньше. Так что нахождение непосредственно на морозе может негативно сказаться на его работе

realnoevremya.ru (архив)

По его словам, максимально эффективно и с минимальными рисками смартфон будет работать с уровнем заряда от 40 до 90%, рассказал он RT.

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Маргарита Головатенко