В третьем квартале этого года в России росли такие отрасли, как машиностроение, транспорт и реклама

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В третьем квартале этого года в число отраслей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые росли в России быстрее всего, вошли машиностроение, транспорт и реклама. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В среднем по всем отраслям индекс здоровья бизнеса в России равняется 55 баллам (-11% к прошлому году). В то же время аналитики подчеркивают, что положительный изменения, зафиксированные в первом полугодии, сохраняются. Рост оборотов компаний составил 8%. Компании МСБ в июле-сентябре открыли на 8% больше вакансий, а медианные зарплаты в них достигли 63,3 тысяч рублей (+20% к прошлому году).

Индекс здоровья в машиностроении равен 62 баллам, что на 5 баллов превышает показатель в аналогичный период прошлого года. Было зарегистрировано в два раза больше компаний, чем ликвидировано, однако обороты предприятий стали ниже на 3%. Рабочих мест для сотрудников сегмента машиностроения было открыто в полтора раза больше, чем в прошлом году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В транспорте и логистике индекс здоровья бизнеса вырос на 17 баллов год к году, достигнув 67 баллов. Обороты компаний увеличились на 12%, а предприниматели зарегистрировали в 1,9 раз больше компаний-грузоперевозчиков, чем закрыли. Число вакансий выросло на 26%.

Что касается рекламы, индекс здоровья бизнеса в этом сегменте составил 46 баллов, что на 12 больше, чем в третий квартал прошлого года. Этому способствовали зарождение новых брендов, возвращение части ушедших компаний и увеличение рекламных бюджетов.

Напомним, за 2023 год 36% компаний в России улучшили свои показатели продаж. Помогло добиться таких результатов использование новых методик. Предприятия и организации занялись автоматизацией маркетинга и продаж, использовали искусственный интеллект (24%), обращались к аналитике (18%).

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Галия Гарифуллина