Казанскую «Чашу» наполнили подарками от МТС к 30-летию экосистемы

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru. Реклама. ПАО «МТС»

МТС, цифровая экосистема, выпустила серию видероликов в 3D со знаковыми достопримечательностями российских городов. В Казани «Чаша» стала гигантской виртуальной подарочной коробкой с миллионами ценных призов, которые МТС разыгрывает в честь 30-летнего юбилея. В числе подарков — автомобили, путешествия, билеты на концерты, встречи с селебрити, подписки на продукты экосистемы. В розыгрыше могут принять участие не только клиенты МТС, но и любой желающий.



Казань попала в список шести крупных городов страны, достопримечательности которых стали полотнами для диджитал-художников. Центр семьи «Казан», популярный среди туристов и жителей благодаря необычной форме и видами на городскую панораму, стал главным персонажем видео, созданного с использованием компьютерной графики и размещенного на YouTube-канале МТС. В конце ролика появляется QR-код, который ведет на масштабный розыгрыш призов.

Помимо Казани, видеоролики в 3D, демонстрирующие подарки от сервисов экосистемы, появились на фоне знаковых достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Напомним, до 7 января 2024 года татарстанцы могут выиграть автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с известными писателями от сервиса Строки, с популярными артистами от МТС Музыки и многое другое.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Более подробная информация о розыгрыше и правила участия — на 30.mts.ru. Сроки действия акции — с 15 ноября 2023 года по 7 ноября 2024.

