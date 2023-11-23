В казанском «Метроэлектротрансе» объяснили проблемы с оплатой проезда в метро

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за скачка внешнего электроснабжения в сетях городского энергоснабжения оборудование Казанского метрополитена временно перешло на резервное питание. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

— Это отразилось на отключении устройств пассажирской автоматики (турникетов). Автоматическая перезагрузка и самодиагностика системы оплаты проезда занимает некоторое время. В этот период они не работали, — сообщили на предприятии.

Сейчас все системы работают в штатном режиме. Сбоев в движении графика поездов не было.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня в соцсетях появилась информация о сбое в работе терминалов. Они наблюдались на станциях «Яшьлек», «Козья слобода», «Суконная слобода» и «Проспект Победы». Сообщалось, что из-за этого на станциях образовались очереди.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов