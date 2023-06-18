Президент Чехии заявил о необходимости ввести ограничения в отношении россиян, проживающих за рубежом
Президент Чехии Петр Павел заявил, что нужно ввести меры ограничения в отношении россиян, проживающих за рубежом. К этому должны подключиться спецслужбы и вести мониторинг происходящего в их среде.
Павел отметил, что в Чехии уже были прецеденты по принятию ограничения в отношении российской диаспоры. В частности, такие меры были приняты во время Второй мировой войны в США в отношении проживавших здесь японцев.
— Это не означает, что я согласен с теми мерами, которые были приняты против японцев в США во время Второй мировой войны. Я говорю о том, что мы (в Чехии) должны делать, — цитирует его «РИА Новости».
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