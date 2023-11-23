Семь из 10 россиян уверены в актуальности детской классической литературы

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Семь россиян из 10 убеждены, что классическая детская литература не устарела. Это показало новое исследование, которое провели издательство «Махаон» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») и Аналитический центр НАФИ.

Заявили, что классические книги для детей всегда актуальны, 71% жителей России. Чаще всего такую точку зрения высказывали респонденты старше 55 лет (81%), обладатели диплома о высшем образовании (81%) и женщины (75%).

Отметили, что сейчас классическая детская литература уже не востребована, 16% россиян. Наибольшая доля опрошенных, высказавших такую позицию, была зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (31%) и мужчин (21%).

Чаще всего в классических книгах граждане ценят смысл (20%), доброту и душевность (19%), изящный слог (9%), познавательность, простоту и доступность восприятия (по 7%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В тройку любимых персонажей сказок респондентов попали Буратино (17%), Незнайка (11%) и Золушка (9%). Также опрошенные с симпатией относятся к Бабе-Яге (9%), Колобку (6%), Ивану-дураку (5%), Карлсону (5%), Винни-Пуху (5%), Чебурашке (4%), Чиполлино (4%) и Ивану-царевичу (4%).

О Незнайке знает больше половины россиян — 65%. Познакомились с произведениями о нем в детском возрасте 92% участников исследования. При этом каждый второй — 57% — помнит сюжет в общих чертах, 16% — очень хорошо, а 19% — плохо. Самыми ценными чертами героями стали дружелюбие (15%), любознательность (14%), доброта и благородство (12%). Еще 10% уважают честность персонажа, 8% — готовность прийти на помощь, а 6% — ответственность.

Напомним, востребованность нон-фикшен-книг, рассказывающих о политических лидерах, за первые десять месяцев этого года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж стала книга «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александра Баунова. Она посвящена истории последних диктатур Западной Европы — режимам Франко в Испании, Салазара в Португалии и «черных полковников» в Греции.

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Галия Гарифуллина