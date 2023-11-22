Пользователи жалуются на сбои во «Вконтакте»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В среду, 22 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. На проблему жалуются пользователи.

В этом убедился и корреспондент «Реального времени». При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен.

— Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже, — говорится на сайте.

скриншот realnoevremya.ru с сайта vk.com

Проблема наблюдается и со входом в приложение сервиса.

скриншот realnoevremya.ru

— Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме, — передает ТАСС слова представителей сервиса.

В августе этого года сбои наблюдались в работе мессенджера Telegram. Активнее всего на проблемы с доступом жаловались жители Москвы, Минска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

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Айрат Назипов