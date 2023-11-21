Экс-футболист казанского «Рубина» Алан Дзагоев завершил карьеру

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео FC Rubin Kazan/YouTube.com

Бывший футболист сборной России и казанского «Рубина» Алан Дзагоев завершил карьеру игрока из-за многочисленных травм. Официальное заявление спортсмена приводит сайт греческого ФК «Ламии», за который он провел последний сезон.

— Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл всего два матча за «Ламию», а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но незадолго до возвращения в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. Я решил, что хватит, — объяснил свое решение футболист.

33-летний футболист напомнил, что за последние пять лет он получил множество травм. На футболиста давила эта ситуация, и он решил повесить бутсы на гвоздь.

скриншот realnoevremya.ru из видео FC Rubin Kazan/YouTube.com

— На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении, — подытожил Дзагоев.

Алан Дзагоев вошел в состав футбольной команды казанского «Рубина» в сентябре 2022 года, когда командой руководил Леонид Слуцкий. В столицу Татарстана российский игрок приехал в статусе свободного агента. В июне этого года у футболиста истек контракт с клубом и стороны решили его не продлевать.

За «Рубин» спортсмен провел 20 матчей, в которых забил три мяча. Но большую часть карьеры футболист провел в футболке ЦСКА. В составе «армейцев» Дзагоев сыграл 282 матча и забил 55 мячей.



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Айрат Назипов