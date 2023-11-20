Казанские трамваи с начала года перевезли более 13,2 тыс. человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Трамваи Казани за десять месяцев этого года перевезли более 13,2 млн человек, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Трамвай — один из старейших видов городского пассажирского общественного транспорта. Кроме электрических, существуют канатные и дизельные трамваи. В прошлом существовали конные (конки), пневматические, паровые и бензомоторные трамваи.

В столице Татарстана трамваи начали ходить более века назад: электрический трамвай в Казани заменил конку и функционирует с 20 ноября 1899 года. Уже в 2024 году «Метроэлектротранс» Казани будет отмечать 125-летие со дня пуска первого электрического трамвая.

В Казани шесть трамваев маршрута №6 и столько же маршрута №8 начали работать без кондукторов. Их оборудовали устройствами для самостоятельной оплаты проезда.

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Маргарита Головатенко