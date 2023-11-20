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Казанские трамваи с начала года перевезли более 13,2 тыс. человек

17:45, 20.11.2023 1
Казанские трамваи с начала года перевезли более 13,2 тыс. человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Трамваи Казани за десять месяцев этого года перевезли более 13,2 млн человек, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Трамвай — один из старейших видов городского пассажирского общественного транспорта. Кроме электрических, существуют канатные и дизельные трамваи. В прошлом существовали конные (конки), пневматические, паровые и бензомоторные трамваи.

В столице Татарстана трамваи начали ходить более века назад: электрический трамвай в Казани заменил конку и функционирует с 20 ноября 1899 года. Уже в 2024 году «Метроэлектротранс» Казани будет отмечать 125-летие со дня пуска первого электрического трамвая.

В Казани шесть трамваев маршрута №6 и столько же маршрута №8 начали работать без кондукторов. Их оборудовали устройствами для самостоятельной оплаты проезда.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Придумали ерунду полную введя трамваи 3 и 7 , были только травмаи 5 и 5а - ехали по большому кольцу все было логично

    Интервал из-за этого трамвая 5 и 5а увеличился .

    Едешь на работу садишься на 7, выходишь на глазунова ждёшь 3 трамвай - его просто не дождаться!!!в итоге либо садишься на 5 трамвай - либо идёшь на автобус ! Вместо 1 поездки - делаешь 2 . Вечером такая же история .

    Верните обратно трамваи только 5 и 5а - и уберите эти ненужные 3 и 7 трамвай !!!

    Проведите голосование поймёте !!! Что эти 3 и 7 не нужны !
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