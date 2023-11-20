Казань вошла в топ мест, где россияне хотели бы побывать в январские праздники

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Столица Татарстана попала в рейтинг городов, которые жители России хотели бы посетить во время зимних каникул. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Наиболее привлекательными направлениями для встречи Нового года респонденты назвали Санкт-Петербург (17%), Москву (16%), Сочи (13%), Калининград (6%) и Карелию (4%). Также опрошенным нравится идея отдохнуть на Байкале и в Крыму — такой ответ дали по 3%. Казань набрала 2% голосов наравне с Алтайским краем, Краснодаром и городами Золотого кольца.

realnoevremya.ru (архив)

О желании попутешествовать по России во время новогодних праздников заявили больше половины участников исследования — 55%. Провести время дома предпочли бы 38% респондентов: 43% мужчин и 33% женщин.

Интересно, что в этом году россияне стали задумываться о поездках во время зимних каникул чаще, чем в прошлом. Так, путешествия в Калининград и Сочи стали востребованее, чем год назад, отмечают аналитики.

Напомним, в ноябре столица Татарстан вошла в топ самых популярных городов для отдыха с детьми. Город оказался в первой пятерке, заняв четвертое место рейтинга.



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Галия Гарифуллина