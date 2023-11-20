В Вахитовском и Приволжском районах Казани очищать от снега будут 7,3 млн «квадратов» дорог

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общая площадь дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов Вахитовского и Приволжского районов Казани, подлежащих уборке от снега, достигла 7,3 млн кв. метров. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации муниципалитета Альберт Салихов.

По его словам, генеральным подрядчиком по уборке районов выступает МУП «Горводзеленхоз», в составе которого будут работать 400 рабочих и 234 единицы техники. Кроме того, в этом году было приобретено десять новых единиц техники, включая снегопогрузчики и тракторы с щетками.

— Новая техника наряду с остальными машинами уже подготовлена к работе в зимних условиях. 15 октября они были переведены на зимний режим, а 28 октября, с первого снегопада и минусовых температур, вышли на обработку дорог. Она осуществляется с использованием двухфазного, универсального и комбинированного реагентов, а также песко-соляной смеси, — сказал Салихов.

По его словам, на сегодняшний день заготовлено более 12 тысяч тонн смеси и 2 тысяч тонн реагента. Для них установлены 610 ящиков и 20 контейнеров, добавил он.

Напомним, в Казани к концу 2023 года площадь убираемой улично-дорожной сети вырастет на 570 тысяч «квадратов» и достигнет почти 23 млн квадратных метров. На сегодняшний день площадь убираемых дорог в столице Татарстана превышает 22 млн квадратных метра. Из них более 4 млн «квадратов» — тротуары.

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Максим Кокунин