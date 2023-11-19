В Израиле рассказали о захваченном хуситами грузовом судне

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

Йеменские хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Об этом пишет саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, транспортный корабль, который принадлежит израильскому бизнесмену, проходил недалеко от побережья. Как уточняет телеканал, на борту находились 22 человека, но израильтян среди них не было.

По данным VesselFinder, это судно под флагом Багамских островов, его последнее зарегистрированное на сайте местоположение — в Красном море между берегами Саудовской Аравии и Судана. Galaxy Leader было построено в 2002 году, его общая сумма перевозимых грузов — свыше 17 тыс. тонн.

Накануне армия Израиля заявила, что в результате операций в секторе Газа взяла под свой контроль правительственные здания. Их использовало движение ХАМАС.



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Александр Зарипов