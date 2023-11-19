Реактор российской АЭС проработал год на топливе из ядерных отходов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Энергоблок с реактором БН‑800 Белоярской АЭС стал первым в мире, отработавшим целый год на топливе из ядерных отходов — МОКС‑топливе. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

— В быстрых реакторах выгорает 11% загруженного в них ядерного топлива, а в тепловых еще меньше. Остается 89% топлива, которое называют отработавшим или облученным. Оно имеет определенную радиоактивность, но его можно и нужно снова вовлечь в процесс производства электроэнергии, что, собственно, и доказала на практике работа реактора БН‑800, — говорится в сообщении.

Как рассказали в госкорпорации, важность освоения технологии заключается в том, что на ее основе российская атомная промышленность планирует перейти на новую концепцию — двухкомпонентную. Реакторы на тепловых и быстрых нейтронах станут работать совместно, обеспечивая повторное использование отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и дожигание долгоживущих изотопов из него.

В начале месяца помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что около 20% топлива, используемого на реакторах американских АЭС, поступает из России.

— Президент США включил в последний запрос о выделении дополнительных ассигнований $2,2 млрд на восстановление инфраструктуры по обогащению ядерного топлива, чтобы покончить с этой зависимостью. Администрация также выступила в поддержку запрета на импорт российского ядерного топлива, — говорил он.

Он подчеркнул, что атомная энергетика будет иметь ключевое значение в процессе отказа стран Центральной и Восточной Европы от российских энергоносителей. По его словам, США хочет быть лидером на этом направлении.

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Максим Кокунин