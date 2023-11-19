Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла после продолжительной болезни

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В возрасте 70 лет ушла из жизни советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Уточняется, что она умерла 17 ноября после продолжительной болезни.

Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972 году окончила театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской и в том же году стала служить в Киргизском русском театре драмы. В 1983 году она была удостоена звания «Заслуженная артистка Киргизской ССР», а в 1996 — «Народная артистка Киргизии».

За свою карьеру актриса исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных» и «Борис Годунов».

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Максим Кокунин