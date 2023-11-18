SpaceX неудачно запустил ракету Starship

Фото: скриншот realnoevremya.ru / youtube.com/@VideoFromSpace

Сверхтяжелая американская ракета Starship от американской компании SpaceX потерпела неудачу в ходе второго тестового орбитального полета.

Запуск корабля состоялся в Техасе с площадки Бока Чика в 16.02 мск.

На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Однако первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета.

Корабль смог преодолеть границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.

Starship — самая мощная и большая система для космических запусков, высотой в 122 метра. Многоразовая ракетная система состояла из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy.

Тестовый полет проходил в непилотируемом режиме. Изначально планировалось, что ракета совершит один неполной виток вокруг Земли, а затем приземлиться в Тихом океане.

В апреле этого года полет космического корабля Starship также завершился нештатной ситуацией. Через 3 минуты после старта ракета начала крутиться, после чего взорвалась. Стоит отметить, что Starship ушел в первый испытательный полет с площадки в Техасе в 16.33 по мск. Предполагалось, что ракета поднимется примерно на 234 км и сделает почти полный виток вокруг Земли.

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Илина Хакимова