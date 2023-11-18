В Исламабаде состоялись переговоры МИД России и Пакистана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с главой МИД Пакистана Джалилом Аббасом Джилани в Исламабаде. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Кроме того, Вершинин обсудил ряд вопросов с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Сайедом Хайдером Шахом в рамках десятого заседания российско-пакистанской Рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности.

— Стороны обсудили национальный опыт двух стран в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, обменялись оценками актуальных террористических угроз на глобальном и региональном уровнях, подтвердили готовность к укреплению конструктивного антитеррористического сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках совместной работы в международных организациях, прежде всего ООН и ШОС, — говорится в сообщении ведомства.

Также темой диалога стала проблематика противодействия радикализации, распространения и финансирования терроризма.

В следующий раз члены рабочей группы встретятся в 2024 году в Москве. Сроки будут согласованы сторонами.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что «Сургутнефтегаз» отправил в адрес Пакистана три партии черного золота, пока продолжаются обсуждения долгосрочного договора о поставках нефти из России для Исламабада. Отгрузку очередной партии из Усть-Луги в Пакистан зафиксировал Kpler, почти 100 тыс. тонн.

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Галия Гарифуллина