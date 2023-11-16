«Сургутнефтегаз» отправил три партии нефти Пакистану

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Сургутнефтегаз» отправил в адрес Пакистана три партии черного золота, пока продолжаются обсуждения долгосрочного договора о поставках нефти из России для Исламабада, сообщает «Коммерсантъ».



Отгрузку очередной партии из Усть-Луги в Пакистан зафиксировал Kpler, ее общем — почти 100 тыс. тонн. По данным издания, «Сургутнефтегаз» пока единственный обеспечивает отправку российского черного золота в Пакистан.

Первая партия от компании ушла в порт Карачи в мае. Вторую экспортировали в августе.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна продолжает до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день. Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

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Маргарита Головатенко