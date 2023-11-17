В Казани наказали 70 таксистов и водителей автобусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции Казани совместно с участковыми и представителями республиканского Минтранса провели массовую проверку автобусов и такси. В ходе рейдов административные материалы составлены в отношении пяти должностных лиц и 70 водителей.

С 13 по 22 ноября на специализированную стоянку перевезли шесть транспортных средств — три автобуса и три автомобиля такси. Всего проверили более 200 единиц пассажирского транспорта.

Особое внимание уделяли водителям, которые не соблюдали правила перевозки пассажиров и управляли транспортными средствами с техническими неисправностями, а также без соответствующих документов.

realnoevremya.ru (архив)

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 55 ДТП с участием автобусов. В авариях пострадали 62 пассажира и четыре пешехода. Они получили травмы различной степени тяжести.

В начале октября в Казани на «Миллениуме» столкнулись бетономешалка и автобус №43. Из-за этого движение в сторону Ново-Савиновского района Казани было сильно затруднено.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов