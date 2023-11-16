Главный тренер «Ак Барса»: «Мы заставили противника ошибаться»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над московским «Динамо». Он рассказал, что его подопечным удалось подловить соперника на ошибках.

— Помогла реализация? И реализация, и правильная игра — мы заставили противника ошибаться, хотя они много атаковали. Но они допускали ошибки, на которых мы сыграли, — передает слова тренера клубная пресс-служба.

Еще тренер похвалил Вадима Шипачева. Хоккеист сегодня набрал 900-е очко в КХЛ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— На самом деле большое достижение, не каждый спортсмен может достичь такого результата. Он молодец — и сам забивает, и отдает очень много. У нас таких игроков не так много. Мы его поздравляем и ждем, что он еще больше будет забивать и отдавать, — подчеркнул тренер.

«Ак Барс» в домашнем матче КХЛ одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:0,3:0,1:1). Благодаря этой победе казанский клуб прервал трехматчевую серию поражений.

Следующий матч «барсы» проведут дома — в Казань приедет ХК «Салават Юлаев». «Зеленое дерби» начнется в 17:00 в субботу, 18 ноября.

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Айрат Назипов