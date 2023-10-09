Банк Казани открыл офис в центре Москвы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Банком Казани

Банк Казани открыл новый дополнительный офис в Москве на Пречистенской набережной, около станций метро «Парк Культуры» и «Октябрьская». В новом офисе жители и гости Москвы, как физические лица, так и предприниматели, смогут совершить любые банковские операции.

Банк Казани входит в число ведущих кредитных организаций Татарстана, и расширять присутствие в столичном регионе — это приоритетное направление для банка.

«Открытие еще одного офиса в Москве — это важно для нас, но самое главное — это важно для наших клиентов», — говорит председатель правления Банка Казани Олег Бачурин. «Удобная локация — центр города, хорошая шаговая и транспортная доступность, парковка. Мы всегда стремимся к тому, чтобы клиентам было максимально удобно и они получали услуги высокого качества. Дополнительный офис поможет нам еще больше обозначить свои позиции на московском рынке и расширить клиентскую базу».

Офисы Банка Казани работают также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и в других городах Татарстана.

В любом из этих офисов как физические лица, так и предприниматели смогут совершать денежные переводы, платежи, валютно-обменные операции, оформлять кредиты, открывать вклады. Бизнесу будет доступно расчетно-кассовое обслуживание.

Представители бизнеса за один день могут получить кредит на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет.

Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 4 часа.

Вне офиса клиенты могут также пользоваться продуктами и услугами Банка Казани через онлайн-платформу (интернет-банк), что делает сервис еще более удобным и доступным.

Банк Казани представляет уникальные цифровые сервисы для бизнеса:

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Банк занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая одни из лучших условий своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.

Банк Казани планирует делать дополнительные инвестиции в развитие сети филиалов в будущем, предоставляя клиентам все больше возможностей для управления финансами.

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