Банк Казани открыл офис в центре Москвы
Банк Казани открыл новый дополнительный офис в Москве на Пречистенской набережной, около станций метро «Парк Культуры» и «Октябрьская». В новом офисе жители и гости Москвы, как физические лица, так и предприниматели, смогут совершить любые банковские операции.
Банк Казани входит в число ведущих кредитных организаций Татарстана, и расширять присутствие в столичном регионе — это приоритетное направление для банка.
«Открытие еще одного офиса в Москве — это важно для нас, но самое главное — это важно для наших клиентов», — говорит председатель правления Банка Казани Олег Бачурин. «Удобная локация — центр города, хорошая шаговая и транспортная доступность, парковка. Мы всегда стремимся к тому, чтобы клиентам было максимально удобно и они получали услуги высокого качества. Дополнительный офис поможет нам еще больше обозначить свои позиции на московском рынке и расширить клиентскую базу».
Офисы Банка Казани работают также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и в других городах Татарстана.
В любом из этих офисов как физические лица, так и предприниматели смогут совершать денежные переводы, платежи, валютно-обменные операции, оформлять кредиты, открывать вклады. Бизнесу будет доступно расчетно-кассовое обслуживание.
Представители бизнеса за один день могут получить кредит на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет.
Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 4 часа.
Вне офиса клиенты могут также пользоваться продуктами и услугами Банка Казани через онлайн-платформу (интернет-банк), что делает сервис еще более удобным и доступным.
Банк Казани представляет уникальные цифровые сервисы для бизнеса:
- оставляйте заявку и получайте одобрение кредита на ХОЧУКРЕДИТ.РФ;
- получайте банковские гарантии на ХОЧУКОНТРАКТ.РФ.
Банк занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая одни из лучших условий своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.
Банк Казани планирует делать дополнительные инвестиции в развитие сети филиалов в будущем, предоставляя клиентам все больше возможностей для управления финансами.
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Справка
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Тел.: 8 800 77-518-77 (звонок по России бесплатный)
Сайт: https://www.bankofkazan.ru/
Адрес головного офиса: Республика Татарстан, г. Казань, Солдатская, д. 1, Банк Казани
Адреса офисов в Москве:
- ЮВАО: Восточная ул., 13 (м. «Автозаводская» и «Дубровка»)
- СВАО: ул. Академика Королева, 3 (м. «Академика Королева» и «ВДНХ»);
- САО: ул. Куусинена, 4а к.1 (м. «Полежаевская»).
- Новый офис — в ЦАО: Пречистенская набережная, 5 (м. «Парк Культуры» и «Октябрьская»)
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