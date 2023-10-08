В Мордовии ожидают аномально низкое атмосферное давление

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Мордовии барометры показали 727 мм ртутного столба, это ниже нормы почти на 20 единиц. Аномально низкие показатели продержатся в республике еще пару дней, сообщают «Известия Мордовии».

Атмосферное давление начнет повышаться 9 октября, но все равно останется низким — 732 мм ртутного столба. По предварительным данным, оно нормализуется 10 октября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперты предупреждают, что низкое атмосферное давление может иметь отрицательное влияние на самочувствие. Одним из опасных последствий для организма человека является понижение артериального давления. Кроме того, возможны повышение восприимчивости к инфекционным заболеваниям и снижение уровня энергии.

Напомним, в Татарстане значительные колебания атмосферного давления ожидаются 7—10 октября. Кроме того, синоптики прогнозируют похолодание до -1 градуса, сильный ветер и мокрый снег.

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Галия Гарифуллина