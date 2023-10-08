Татарстан экспортировал зерновых культур более чем на $16 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — сентябрь 2023 года объем экспорта зерновых культур Татарстана превысил $16 млн. Такие цифры озвучило «Реальному времени» республиканское Министерство сельского хозяйства.

Наиболее экспортируемой из республики культурой стал ячмень: его Татарстан продал более чем на $10,4 млн. Кукурузы было экспортировано более чем на $4,5 млн. Из них закупки стран Ближнего Востока и Закавказья превысили $968 тысяч, а Азии — свыше $4 тысяч. Экспорт сорго зернового превысил $27 тысяч. Из них на Ближний Восток и в Закавказье был продано более чем на $1 тысячу, в Западную Европу — более чем на $160 тысяч, а поставки в Восточную Европу перевалили за $260 тысяч.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, Азия закупила у Татарстана пшеницы почти на $359 тысяч. Экспорт гречихи, проса и других культур принес порядка $300 тысяч. Из них более чем $78 тысяч закупился Ближний Восток и в Закавказье. Еще на $215 тысяч — Восточная Европа.

Напомним, что в связи с проведением СВО таможенная статистика по отдельным станам закрыта.

Как ранее сообщало «Реальное время», объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана за январь — сентябрь 2023 года составил $304,8 млн. Прирост к аналогичному периоду прошлого года достиг 20%. Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, а наибольший рост продаж — 66% — показывает мясная и молочная.

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Галия Гарифуллина