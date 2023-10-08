Информация о жертвах среди россиян в Палестине в представительство России не поступала

В представительство России при Палестинской национальной администрации не поступало информации о пострадавших или погибших россиянах на территории государства, сообщила пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.

— Пока такой информации нет, — цитирует ТАСС ее ответ на соответствующий вопрос.

Она также добавила, что пока вопрос эвакуации российских граждан с территории Палестины не обсуждался, однако она не отрицает такой возможности:

— На данном этапе пока да [не обсуждается, — прим. ред.]. Если будут какие-то изменения, мы об этом объявим, конечно же, — сказала она.



Помимо этого, посольство России в Израиле проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в ходе нападения на южные районы страны, на данный момент подтверждения этому нет. Ранее в СМИ распространилась информация о похищении близ сектора Газа 10 девушек, среди которых две носят русские имена и фамилии.



— На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался, — заявили в пресс-службе ведомства.

Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении Израиля уничтожить ХАМАС. Он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение радикальной структуры в Газе, и призвал жителей покинуть его территорию.

Позже Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи» в ответ на атаку из сектора Газа. По его словам, ликвидирована большая часть противника.

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Илина Хакимова