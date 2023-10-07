Татарстанцы оставили почти семь тысяч обращений по программе «Наш двор» с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по программе «Наш двор» с начала года от местных жителей поступило 6 984 обращения. Такие данные на совещании в Доме правительства республики привела руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

Она уточнила, что выполнение программы по всем видам работ составило 99%. Программа не завершена в Казани и Набережных Челнах.

Говоря о динамике дорожных работ в рамках программы «Наш двор», Арина Петрова рассказала, что средний процент выполнения по республике составляет 99%. Работы выполнены в 954 дворах.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Подходят к концу работы по установке наружного освещения. На сегодня работы завершены в 957 дворах, продолжаются — на территории трех дворов.

В июле руководитель фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина говорила, что чаще всего жители жалуются на складирование строительного мусора и повреждение асфальта.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов