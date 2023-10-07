Отопление начали давать во всех районах Татарстана — запущено 2,4 тысячи котельных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане во всех 45 муниципальных образованиях приняли решение о начале отопительного сезона. Давать тепло начали как в социальных объектах, так и в жилых домах, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Так, на сегодня в республике запущено 2 466 котельных, что составляет 77%. Отапливаются 9 853 многоквартирных дома — это 55% жилищного фонда в республике.

Также тепло пущено в 1 604 объекта здравоохранения (это 81%), 2 809 объектов образования (86%), 1 211 объектов культуры — (63%), 229 объектов спорта и молодежи (или 63% от общего количества объектов отрасли), 124 объекта социальной защиты (75%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани отопительный сезон стартовал 5 октября. Норматив подачи тепла в многоквартирные дома — две недели. На сегодняшний день подключены к отоплению 49% школ, детских садов и больниц города.

Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Айрат Назипов