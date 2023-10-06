Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» Вячеслав Максаков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на Союз кинематографистов России.

В отделе кадров союза уточнили, что Вячеслав Максаков скончался 5 октября. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.



Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. Работал режиссером и ассистентом режиссера, снялся в эпизодических ролях и сочинил несколько сценариев для собственных фильмов. Также был режиссером дубляжа фильмов, среди которых «Догма», «Час пик», «Кокаин», «Ван Хельсинг», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и другие.



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Айрат Назипов