Татарстанцев предупредили о сильном ветре 7 октября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане днем в субботу, 7 октября, ожидается сильный юго-западный ветер — его порывы могут достигать 15—17 м/с. Об ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, 7 октября в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой или умеренный дождь.

В ночь на субботу в республике прогнозируется от +4 до +9 градусов. Днем температуры воздуха не превысят +8..+13°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном изменении погоды 7—10 октября «в связи с выходом на Европейскую территорию России активных североатлантических циклонов». В республике ожидается похолодание до -1 градуса, сильный ветер, мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина