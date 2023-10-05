Сотрудница казанского детсада победила на всероссийском конкурсе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сотрудница детского сада №121 Кировского района Казани Мария Тимофеева победила в номинации «Лучшая самопрезентация» всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Логопед казанского детского сада №8 Советского района Екатерина Иванова стала лауреатом конкурса «Учитель-дефектолог России — 2023» в номинации «Учитель-логопед». Она получила специальный приз от Союза дефектологов России.

Напомним, в сентябре воспитатель дошкольной группы казанской школы №41 Айсылу Лотфуллина стала победителем в номинации среди воспитателей в конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Учитель казанской гимназии №13 Алиня Шагараева стала одной из пяти лучших педагогов России по итогам конкурса.

Накануне мэр Казани Ильсур Метшин вручил денежные сертификаты победителям и призерам грантовых конкурсов. Чествовали не только педагогов, но и образовательные организации. На встрече градоначальник пообещал повысить размеры грантов для молодых учителей города.

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Айрат Назипов