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В Казани сегодня ожидается до +17 градусов

06:30, 06.10.2023
В Казани сегодня ожидается до +17 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 6 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха не превысят +15..+17 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +13 до +18°С.

Также в Казани прогнозируется юго-западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном изменении погоды 7—10 октября. В республике ожидается похолодание до -1 градуса, сильный ветер, мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
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