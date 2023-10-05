В Казани стартовал первый этап проектирования Сквера учителя

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани начался первый этап проектирования Сквера учителя — его построят в 2024 году. Специалисты организовали предпроектные исследования, включающие в себя проведение фокус-групп и глубинных интервью с представителями креативных индустрий, молодежными организациями и педагогами, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

В новом общественном пространстве появится интерактивный павильон, в котором учителя смогут проводить уроки с применением современных технологий. Площадка также сможет использоваться как место встреч педагогов с учениками. Также в сквере установят арт-объект, посвященный педагогам.

В середине ноября проведут воркшоп. На нем эксперты с участниками фокус-групп и будущими пользователями территории сформулируют техническое задание на эскизный проект сквера и арт-объекта, а также обсудят функциональное наполнение павильона.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Над проектом работает команда, в состав которой входят Институт развития городов Татарстана, Минобрнауки республики, Комитет внешнего благоустройства Казани, Институт развития города и Дирекция парков и скверов.

Напомним, местом расположения сквера и памятника, посвященных учителям, определена территория набережной реки Казанки. Проектированием объектов занимался Институт развития Казани, который обещал установить их во втором полугодии 2023 года. Это событие даже было внесено в план основных мероприятий по проведению в республике Года педагога и наставника.



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Максим Кокунин