На озере Изумрудном в Казани появится место для тематической ярмарки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В двух районах Казани появятся еще три места для проведения тематических ярмарок, в том числе на озере Изумрудном. Всего в списке теперь 77 точек, где их разрешено организовывать.

В Кировском районе Казани тематические ярмарки ежедневно разрешили проводить на озере Изумрудном и по ул. 2-й Старо-Аракчинской, 4а. Количество мест — семь и пять соответственно, площадь — 100 и 70 «квадратов».

В Советском районе Казани ежедневные тематические ярмарки теперь можно проводить по ул. Глушко, 28. Площадь, отведенная под них, — 20 «квадратов», количество мест — до одного.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте власти столицы Татарстана расширили список мест организации ярмарок, увеличив их количество с 47 до 74. Самую большую из новых площадок предоставили в Приволжском районе Казани по ул. Рихарда Зорге, 75. На ней могут разместиться до 20 предпринимателей.



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Татьяна Демина