Новым руководителем исполкома Зеленодольска стал Зульфат Хабибуллин

Фото: Зульфат Хабибуллин, предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой администрации Зеленодольского района

Новым руководителем исполкома Зеленодольска стал Зульфат Хабибуллин. Его кандидатуру одобрили на 28-й сессии районного совета четвертого созыва. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На должность главы исполкома было выдвинуто две кандидатуры, в том числе начальник департамента ЖКХ Нияз Мингазов. Однако депутаты единогласно поддержали Хабибуллина. В заседании приняли участие зампредседателя госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, первый замминистра промышленности и торговли республики Родион Карпов, а также глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой администрации Зеленодольского района

С 2017 по 2018 год Зульфат Хабибуллин занимал должность помощника главы Зеленодольского района. С 2018-го работал заместителем руководителя районного исполкома, а в 2021-м стал первым замом. С 2023 года он также входит в кадровый резерв раиса Татарстана.

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Максим Кокунин