Россияне назвали длинные выходные способом борьбы с выгоранием на работе

Фото: Мария Зверева

Почти 30% россиян считают, что длинные выходные в январе и мае помогают справиться с профессиональным выгоранием. Такие данные приводятся в исследовании Rambler&Co, которое имеется в распоряжении RT.

— Каждый пятый (20%) старается перераспределять нагрузку, 18% ищут новое место работы. Обращение к специалистам — пока редкий выбор, только 1%, — говорится в исследовании.

По мнению респондентов, главные признаки выгорания — утрата смысла и удовольствия от работы (39%), хроническая усталость (25%), эмоциональное опустошение и раздражительность (25%). Также отмечаются проблемы со сном и концентрацией внимания (11%).

Основными причинами выгорания называются длительный стресс и переработки без отдыха (21%), отсутствие признания и обратной связи (18%), неуверенность в ценности своей деятельности (16%) и однообразие работы (15%).

Напомним, более половины российских компаний сталкиваются с проблемой трудоголизма среди своих сотрудников. Так, 47% опрошенных руководителей сообщили о наличии большого числа трудоголиков в своем коллективе.

Матвей Гавриков