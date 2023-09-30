Производитель беспилотников Bayraktar планирует достроить завод на Украине за 1,5 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Турецкая компания Baykar собирается завершить строительство завода по производству беспилотников на Украине через 1,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора компании Халука Байрактара.

— Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек, — сказал он. При этом гендиректор указал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

По его словам, компания инвестирует в страну около $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, направят на содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине, пояснил он.

В июне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил предоставить точные координаты завода по строительству танков, который немецкий Rheinmetall планирует возвести на Украине.

— Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо! — написал Медведев на немецком в своем Twitter.

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Максим Кокунин