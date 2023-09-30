В Совете Федерации предложили создать в российских регионах центры по развитию ИИ

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин предложил создать в российских регионах специализированные центры для ученых и предпринимателей, в которых они смогут развивать свои проекты в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

— Рекомендовать Министерству экономического развития и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассмотреть возможность создания специализированных центров для молодых специалистов, ученых и предпринимателей в субъектах России с целью развития региональных проектов в области искусственного интеллекта, — говорится в тексте документа, направленного в ведомства.

По словам Шейкина, идея заключается в создании специализированных инкубаторов и акселераторов, где специалисты, ученые и предприниматели из разных городов смогут развивать свои проекты и идеи в области искусственного интеллекта.

— Такие центры могут получить название «Интеллекторий». Это название объединяет в себе понятия «интеллект» и «территории/регионы», подчеркивая пространство, где развиваются передовые технологии и идеи в области ИИ, — сказал он.

Напомним, Артем Шейкин также рассказал, что члены Совета по развитию цифровой экономики при СФ собираются обсудить с Верховным судом России вопросы применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в судебной системе, в том числе при вынесении приговоров.

По его словам, также планируется обсудить и проблему дипфейков в области уголовного права, в частности уголовную ответственность за дипфейки (реалистичную подмену фотографий, видео и аудиозаписей, которая была сгенерирована при помощи нейросетей, — прим. ред.) и их использование в доказательной базе.



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Максим Кокунин