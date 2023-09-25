Банк России указал на риски при введении «мембраны» для рубля

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России указал на риски возникновения множественности курсов и негативные последствия для финансового рынка при разделении валютного рынка и использовании «мембран», сообщили в пресс-службе регулятора.



— Сегментированность рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, — приводит ТАСС сообщение.

ЦБ подчеркивает, что ограничения на движение капитала уместны лишь как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности:

— Подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса. Более того, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля, а путем изучения китайской модели, где существует некая «мембрана» между внутренним валютным рынком и внешним.

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Маргарита Головатенко