В Казани наградили лучших работников сферы туризма

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией

На этой неделе состоялась торжественная церемония награждения лучших работников сферы туризма Республики Татарстан, приуроченная к Всемирному дню туризма.



В Казани в июле этого года появился свой маленький Лувр — Музей частных коллекций в Доме приемов на улице К. Маркса, который призван стать новой точкой притяжения в формате проведения мероприятий. В эту концепцию вписалось и мероприятие по награждению лучших специалистов туризма. В ходе встречи прошла дискуссия по организации туристического пространства в Татарстане. Эксперты обсудили роль частного бизнеса в сохранении культурного наследия, развития земельного фонда под туристическую инфраструктуру, познакомились с шедеврами искусства мирового значения, пройдя по залам музея частных коллекций.

Мероприятие открыли помощник раиса республики Олеся Балтусова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и директор по развитию территорий группы компаний ASG Ринат Аисов.

Олеся Балтусова поздравила всех присутствующих с Днем туризма. С радостью приветствовала появление в Казани новых мест для проведения деловых встреч, особенно с учетом того, что это сохраненные памятники истории, предстающие перед нами в новой концепции. В своей речи помощник раиса отметила особую роль реставраторов, которые своим профессионализмом помогают сохранять облик города в его исторической парадигме:

«Здесь приложен большой труд, внесен большой вклад в восстановление усадебного убранства. В Казани такую кропотливую работу редко увидишь. Здесь восстановлен не только внешний облик, но и внутренний. Специалисты очень внимательно подошли к этому процессу: реставраторы ездили в Эрмитаж, в Петербург, изучали дворцовые интерьеры, историю жизни людей той эпохи. Когда сюда пришли реставраторы, здесь не просто были голые стены — местами их не было, частично не было и крыши. Сегодня, находясь в таком красивом месте, в это трудно поверить. Кажется, что так было всегда! Но если мы посмотрим всего лишь на десять лет назад, все было совсем иначе. Здесь уделено большое внимание интерьеру, изучению истории здания, общей нити, которая протянута к нам из эпохи XIX века. Эта работа дорогого стоит! Тем более, здесь представлена и мебель, интересные интерьерные решения. Когда я прихожу сюда, всегда с большой благодарностью обращаюсь к создателям и реставраторам: к тем, кто строил тогда, и к тем, кто восстановил эти здания для новой жизни».

предоставлено realnoevremya.ru компанией

Сергей Иванов подчеркнул, что Музей частных коллекций в Доме Александрова и Дом приемов — восстановленные памятники истории. Созданная в них концепция является примером позитивной работы инвесторов и руководства Татарстана и Казани по сохранению исторических объектов и их приспособлению под современное использование.

«В данных объектах удалось реализовать синергетический эффект сохранения памяти места и приспособления его под современное использование, которое направлено на благо развития Казани и Татарстана», — подчеркнул Ринат Аисов.

В рамках награждения также состоялась дискуссия о перспективных туристических направлениях и возможностях развития туристической инфраструктуры с использованием незадействованного сегодня земельного фонда республики. В ходе мероприятия представители группы компаний, как одного из крупнейших лендевелоперов Татарстана, рассказал о подготовленных к освоению земельных участках на территории Зеленодольского, Лаишевского районов и Казани.

Работа началась с 2012 года, когда было заключено соглашение с мэрией Казани по развитию казанской агломерации и участию группы компаний в работе по восстановлению и реконструкции исторического центра города. За минувшие годы была проделана большая практическая работа по сохранению 26 объектов, находившихся на грани полного разрушения. Подобные особняки и выбранный формат приспособления призваны повысить репутационный капитал Казани на самом высоком уровне.

Под конец церемонии для участников мероприятия был организован показ экспозиции большого собрания изящных искусств, где собраны предметы антиквариата, картины старых мастеров, а названия залов — Меншиковский, князей Юсуповых, графов Шереметевых, барона Штиглица и других — призваны напомнить о том, как много сделали частные лица для приумножения культурного наследия России и его сохранения.

Татьяна Харитонова