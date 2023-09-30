Продажи электромобилей в России в 2023 году могут увеличиться более чем в четыре раза

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российский рынок электрокаров к концу текущего года может вырасти в 4—4,3 раза по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что будет реализовано 12—13 тысяч электромобилей, прогнозирует агентство «Автостат».

В прошлом году объем российского рынка электрокаров составил 3 тысячи единиц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С января по август 2023 года в России было реализовано 7 тысяч электромобилей, что в 4,4 раза больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года. Сейчас доля электрокаров составляет 1,2% от общих продаж новых легковых машин. В 2022 году этот показатель равнялся 0,4%.

Напомним, за август этого года было реализовано почти 1,5 тысячи новых электрокаров. Это в 8,2 раза больше, чем за последний летний месяц прошлого года.

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Галия Гарифуллина