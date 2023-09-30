В Нурлате проведут техническую инвентаризацию и паспортизацию парков и скверов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нурлате планируют провести техническую инвентаризацию и паспортизацию парков и скверов. Выделить на эти цели готовы 1,46 млн рублей из муниципального бюджета.

Цель работ — установление границ парков и их документальное закрепление. Заказчик хочет получить достоверную информацию о количественных характеристиках зеленых насаждений, наличии инженерно-архитектурных сооружений и ландшафтно-архитектурных объектах на территории общественных пространств.

В общей сложности работы затронут восемь общественных пространств общей площадью 245,8 тысячи «квадратов». Это сквер «Дуслык», бульвар Кариева, сквер им. В. Медведского, Центральный парк по ул. Советской, сквер по ул. М.Х. Салимжанова, парк по ул. Гагарина, парк «Кондурча» и благоустроенная часть по ул. Карла Маркса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В техническом паспорте, подготовленном по итогу работы, должно содержаться описание парков, их функциональное назначение, рекреационная нагрузка с указанием стоимостного показателя объекта озелененных зон отдыха.

Заказчик технической инвентаризации и паспортизации парков и скверов — исполком Нурлатского района Татарстана. Работу требуется выполнить до конца 2023 года.

Напомним, в этом году Татарстан подавал заявку Нурлата на участие во Всероссийском конкурсе малых городов. Победу одержали Кукмор и Бавлы.



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Татьяна Демина