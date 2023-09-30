Сегодня в Казани туман и до +18 градусов

В субботу, 30 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани температуры воздуха не превысят +16..+18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +15 до +20°С.

Также в Казани возможен юго-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Утром местами ожидается туман.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима в Татарстане на отопительный период 2023—2024 годов, среднемесячная температура октября окажется выше нормы. Для этого месяца она составляет +4,9 градуса.



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Татьяна Демина